Yuri Matias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Matias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Matias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Matias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Matias 10 Şubat 1995 tarihinde Campina Grande (PB) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Matias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Matias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Art Sports Management yapmaktadır. Yuri Matias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 13 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yuri Matias'nin CFR Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuri Matias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Matias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuri Matias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Matias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Coimbra

23 Ocak 2020 yılında Tractor

21 Ağustos 2020 yılında Gaz Metan

13 Şubat 2022 yılında CFR Cluj

Yuri Matias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Matias şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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