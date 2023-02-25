Yuri Merlim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Merlim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Merlim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Merlim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Merlim 20 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yuri Merlim dos Santos Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Merlim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGE Football yapmaktadır. Yuri Merlim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yuri Merlim'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Merlim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Merlim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuri Merlim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Merlim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CAC Renaux

17 Şubat 2020 yılında São Carlos

29 Eylül 2020 yılında KF Turbina

19 Mayıs 2021 yılında América FC-SP

25 Temmuz 2022 yılında Flamurtari FC

Yuri Merlim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Merlim şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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