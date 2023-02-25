Yuri Muzychenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Muzychenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Muzychenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri Muzychenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuri Muzychenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Muzychenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Muzychenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Muzychenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Muzychenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Muzychenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Muzychenko 31 Ocak 2000 tarihinde Dobrush şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Музыченко Юрий Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Muzychenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Yuri Muzychenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Yuri Muzychenko'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Muzychenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/y.muzychenko_9

Yuri Muzychenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Muzychenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuri Muzychenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Muzychenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Gomel II

28 Şubat 2019 yılında Sputnik

31 Aralık 2019 yılında Gomel II

10 Ocak 2020 yılında Smolevichi

20 Mart 2020 yılında Gomel

16 Temmuz 2021 yılında Vitebsk

22 Mart 2022 yılında Lokomotiv Gomel

Yuri Muzychenko kimdir

Yuri Muzychenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Muzychenko şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Yuri Muzychenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Yuri Muzychenko nereli

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