Yuri Ostroukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Ostroukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Ostroukh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri Ostroukh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuri Ostroukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Ostroukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Ostroukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Ostroukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Ostroukh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Ostroukh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Ostroukh 21 Ocak 1988 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Остроух Юрий Мечиславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Ostroukh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAGIC Sports Promotion yapmaktadır. Yuri Ostroukh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yuri Ostroukh'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuri Ostroukh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yura_ostroukh/

Yuri Ostroukh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Ostroukh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuri Ostroukh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Ostroukh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında FK Lida

1 Ocak 2006 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2008 yılında Savit

1 Aralık 2008 yılında BATE Borisov

24 Mart 2009 yılında Belshina

31 Aralık 2009 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2010 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2010 yılında BATE Borisov

16 Mart 2011 yılında Vedrich-97

1 Ocak 2012 yılında FK Minsk

1 Ocak 2016 yılında Dinamo Minsk

1 Ağustos 2018 yılında FK Minsk

9 Şubat 2022 yılında FK Slutsk

Yuri Ostroukh kimdir

Yuri Ostroukh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Ostroukh şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Yuri Ostroukh nereli

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