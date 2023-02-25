Yuri Pavlyukovets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Pavlyukovets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Pavlyukovets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Pavlyukovets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Pavlyukovets 24 Haziran 1994 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Павлюковец Юрий Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Pavlyukovets Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 6 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Yuri Pavlyukovets'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Pavlyukovets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Pavlyukovets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuri Pavlyukovets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Pavlyukovets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2016 yılında Torpedo Zhodino

1 Ağustos 2017 yılında Volna Pinsk

1 Ocak 2018 yılında Zhitkovichi

1 Temmuz 2018 yılında Belshina

5 Şubat 2020 yılında Torpedo Zhodino

6 Mart 2022 yılında Neman Grodno

Yuri Pavlyukovets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Pavlyukovets şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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