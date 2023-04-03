Yuri Petin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Petin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Petin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuri Petin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuri Petin 25 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Петин Юрий Юрьевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuri Petin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Yuri Petin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akademia Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Akademia Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yuri Petin'nin Akademia Spartak Moskova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuri Petin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuri Petin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Akademia FCSM
Yuri Petin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuri Petin şuan Akademia Spartak Moskova takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Yuri Petin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U15 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Mart 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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