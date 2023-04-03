Yuri Petin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Petin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yuri Petin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri Petin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.