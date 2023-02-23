Yuri Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Ribeiro 24 Ocak 1997 tarihinde Vieira do Minho şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Yuri Oliveira Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Ribeiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Yuri Ribeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yuri Ribeiro'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuri Ribeiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuri_ribeiro95/

http://www.facebook.com/yurioliveiraribeiro/

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Yuri Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuri Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2014 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2015 yılında Benfica B

1 Temmuz 2017 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2018 yılında Benfica B

1 Temmuz 2018 yılında Benfica

8 Temmuz 2019 yılında Nottm Forest

23 Ağustos 2021 yılında Legia Varşova

Yuri Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Ribeiro şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuri Ribeiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Braga, SL Benfica

Portekiz U21 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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