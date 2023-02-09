Yuri Sena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Sena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Sena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Sena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Sena 3 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yuri Sena dos Reis Batista şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Sena Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Yuri Sena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 6 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yuri Sena'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuri Sena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yuri Sena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuri Sena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Sena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2020 yılında EC Vitória

Yuri Sena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Sena şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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