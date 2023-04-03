Yuri Yamauchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Yamauchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yuri Yamauchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri Yamauchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.