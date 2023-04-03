Yuri Yamauchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Yamauchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Yamauchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuri Yamauchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuri Yamauchi 25 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山内 勇利 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuri Yamauchi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yuri Yamauchi'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuri Yamauchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuri Yamauchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Kansai Univ.
Yuri Yamauchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuri Yamauchi şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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