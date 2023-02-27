Yuriel Celi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriel Celi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriel Celi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriel Celi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriel Celi 20 Şubat 2002 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Yuriel Darío Celi Guerrero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriel Celi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Yuriel Celi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuriel Celi'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuriel Celi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuriel_celi/

Haberin Devamı

Yuriel Celi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriel Celi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuriel Celi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriel Celi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

30 Ocak 2023 yılında Hull City U21

31 Ocak 2023 yılında Universitario

31 Aralık 2023 yılında Hull City U21

Yuriel Celi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriel Celi şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Yuriel Celi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 7 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.