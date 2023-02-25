Yuriy Basalyga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Basalyga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Basalyga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuriy Basalyga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuriy Basalyga 23 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Басалыга Юрий Дмитриевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuriy Basalyga Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yuriy Basalyga'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Yuriy Basalyga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuriy Basalyga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Haziran 2021 yılında Soligorsk II
1 Şubat 2023 yılında Shakhter
Yuriy Basalyga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuriy Basalyga şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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