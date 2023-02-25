Yuriy Basalyga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Basalyga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yuriy Basalyga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuriy Basalyga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.