Yuriy Klochkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Klochkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Klochkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Klochkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Klochkov 3 Ekim 1998 tarihinde Slavyansk-na-Kubani, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Клочков Юрий Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Klochkov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Yuriy Klochkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yuriy Klochkov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Klochkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/klochkov_68?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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Yuriy Klochkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Klochkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuriy Klochkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Klochkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında Chernomorets N.

25 Eylül 2020 yılında Aluston-YBK

24 Şubat 2021 yılında FK Slutsk

7 Şubat 2022 yılında Dnepr Mogilev

Yuriy Klochkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Klochkov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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