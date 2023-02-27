Yuriy Mate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Mate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuriy Mate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuriy Mate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuriy Mate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Mate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuriy Mate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Mate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Mate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Mate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Mate 7 Ocak 1999 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мате Юрій Ілліч şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Mate Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Valiachmetov yapmaktadır. Yuriy Mate, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yuriy Mate'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuriy Mate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Mate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuriy Mate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Mate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar II

15 Ağustos 2019 yılında FK Obolon-2

31 Temmuz 2020 yılında Shakhtar II

27 Ağustos 2020 yılında FK Obolon-2

1 Ocak 2021 yılında Obolon

18 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2022 yılında Liepaja

Yuriy Mate kimdir

Yuriy Mate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Mate şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shakhtar Donetsk

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Yuriy Mate nereli

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