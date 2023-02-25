Yuriy Pantya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Pantya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Pantya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Pantya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Pantya 5 Nisan 1990 tarihinde Chernivtsi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Пантя Юрій Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Pantya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuriy Pantya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuriy Pantya'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Pantya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Pantya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuriy Pantya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Pantya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Bukovyna

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Bakhchysarai

1 Temmuz 2016 yılında Krymteplitsa

1 Mart 2019 yılında Slavia

10 Mart 2021 yılında Gomel

17 Ocak 2023 yılında Neman Grodno

Yuriy Pantya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Pantya şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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