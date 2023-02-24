Yuriy Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Toma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Toma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Toma 27 Nisan 1996 tarihinde Khust, Zakarpattia Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Тома Юрій Юрійович (ung. Toma György) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Toma Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Yuriy Toma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuriy Toma'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Toma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Toma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuriy Toma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Toma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Goverla

31 Ağustos 2016 yılında Kisvárda

1 Temmuz 2017 yılında Cigánd

30 Haziran 2018 yılında Kisvárda

27 Temmuz 2018 yılında Kazincbarcika

12 Temmuz 2021 yılında ETO FC Győr

Yuriy Toma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Toma şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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