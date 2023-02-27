Yuriy Vakulko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Vakulko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Vakulko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Vakulko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Vakulko 10 Kasım 1997 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вакулко Юрій Миколайович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Vakulko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PHENOMENON Sports Management yapmaktadır. Yuriy Vakulko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuriy Vakulko'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuriy Vakulko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Vakulko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yuriy Vakulko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Vakulko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Dnipro U17

1 Temmuz 2014 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro

23 Ocak 2018 yılında Partizan

3 Eylül 2018 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2019 yılında Partizan

8 Temmuz 2019 yılında SK Dnipro-1

16 Temmuz 2021 yılında Riga

Yuriy Vakulko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Vakulko şuan Riga FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Yuriy Vakulko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.