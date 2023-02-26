Yurrig Conwood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yurrig Conwood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yurrig Conwood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yurrig Conwood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yurrig Conwood 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yurrig Conwood Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yurrig Conwood'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yurrig Conwood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yurrig Conwood isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yurrig Conwood Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yurrig Conwood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2017 yılında Chippa United

21 Temmuz 2019 yılında Richards Bay

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Yurrig Conwood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yurrig Conwood şuan Chippa United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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