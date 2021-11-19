Yurt beyaza bürünüyor, kar yağışı sağdan sağdan geliyor! 19 Kasım 2021 Cuma Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 19 Kasım 2021
Vatandaşlar bugün havanın nasıl olacağını göz atıyor. Meteoroloji vatandaşları kar ve sulu kar yağışına karşı uyardı. İlk gelen bilgilere göre, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.. İşte merak edilen "19 Kasım 2021 Cuma Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 19 Kasım 2021" sorusunun yanıtı.
Planlarını gerçekleştirmek üzere evden dışarı adımını atan vatandaşlar, arama motorlarında "19 Kasım 2021 Cuma Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 19 Kasım 2021" sorularına yanıt arıyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre bugün yer yer sağanak yağış bekleniyor, gökyüzünde ise rüzgar hakimiyetini sürdürecek. İşte detaylar...
19 KASIM 2021 CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU| BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 19 KASIM 2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 19 Kasım 2021 tarihindeki günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı