Yurt dışı karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine ücretsiz gönderiliyor
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini bildirdi.AFAD'dan...
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderilmektedir."
Kaynak: AA
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