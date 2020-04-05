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Yurt dışı karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine ücretsiz gönderiliyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini bildirdi.AFAD'dan...

Yurt dışı karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine ücretsiz gönderiliyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderilmektedir."

Kaynak: AA




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