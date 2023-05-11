Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan sürenin 9 Mayıs itibari ile son bulmasının ardından kullanılan oylar Ankara'ya getirilmeye başlandı.

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Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirildi.

YURT DIŞINDA 1 MİLYON 817 BİN 10 SEÇMEN OY KULLANDI

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanabilecek seçmen sayısı 3 milyon 416 bin 98 olarak açıklanmıştı. Bu seçmenlerden yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmen oy kullandı.

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YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE KULLANILAN OYLARIN 9 MAYIS İTİBARİ İLE SON BULDU

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların 9 Mayıs itibari ile son bulmasının ardından kullanılan oylar sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde oy torbalarına koyularak mühürlendi. Daha sonra torbalanan oylar diplomatik kuryeler ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul'a ve Ankara Esenboğa Havalimanına getirildi.

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GÜMRÜK KAPILARINDA 14 MAYIS SAAT 17.00'YE KADAR OY KULLANABİLECEK

Ankara'ya saat 23.00'te inen uçakta Fransa, İsviçre, Almanya ve Avusturya'da bulunan oylar getirildi. Münih'ten gelen uçakta 218 torba, 13 ake olmak üzere toplam 532 bin 175 oy geldi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

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KAYNAK: İHA

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