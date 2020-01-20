Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 1,81 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 8,93, aylık yüzde 1,81 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE (2010=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,19 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 8,83 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 13,41, imalatta yüzde 8,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 5,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 11,17, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,63, enerjide yüzde 24,78, sermaye malında yüzde 10,27 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 1,82 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,04, imalatta yüzde 1,82 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,94, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,09, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,92, enerjide yüzde 0,14, sermaye malında yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 0,33 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0,33 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 24,78, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24,16, tütün ürünleri yüzde 20,43 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış sadece yüzde 2,99 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 2,99 azalış gerçekleşti. Buna karşılık makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 3,44, içecekler yüzde 2,64, mobilya yüzde 2,41 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: İHA