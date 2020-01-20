Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 8.93, aylık yüzde 1.81 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.19 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.19 yükseldi.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT