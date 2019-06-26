Yurt dışında yayınlanan Aşk Adası programında skandal! Cinsel ilişkiye girdiler!

İngilterede yayınlanan Love İsland (Aşk Adası) programının katılımcıları Jordan Hames-Anna Vakili ve Danny Williams-Arabella Chi çifi bir skandala imza attı. Love Island'ın anlı yayınlanan bölümde cinsel ilişkiye girdi.

İLİŞKİYE GİREN ÇİFLER KENDİLERİNİ İZLEYENLERE BAĞIRDILAR

Programda bulunan diğer katılımcılar ilişkiye giren çiftlerin sesini duyunca yanlarına gitti. Diğer katılımcıların kendilerini izlediğini gören ilişkiye giren çiftler, kendilerini izleyen arkadaşlarına bağırmaları katılımcılar arasında gülüşmelere sebep oldu.

İLİŞKİYE GİREN ÇİFTİN FISILDAŞMALARI DUYULDU

İlişkiye giren çiftlerden Danny'in kız arkadaşına "Seni çok istiyorum" diye fısıldadığı Arabella'nın "Gerçekten mi?" dediği duyuluyor. Molly ve Michael çifti, programın bu sezon ilişkiye giren ilk çift olmuştu.