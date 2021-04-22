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Yurt dışındaki eğitim imkanları Global Eğitim Semineri'nde masaya yatırıldı

Uğur Okulları öğrencileri, BAU Global Online Eğitim Semineri'nde dünyanın dört bir yanındaki öğrenci ve eğitimcilerle bir araya gelerek ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Gürcistan ve Kıbrıs'ta bulunan üniversitelerdeki eğitim ayrıcalıkları hakkında bilgi aldı.

Yurt dışındaki eğitim imkanları Global Eğitim Semineri'nde masaya yatırıldı

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 kıtada 11 ülkede, 9 üniversitesi, 4 dil okulu ve 2 tane k12 düzeyinde okulu bulunan BAU Global ailesinin bir üyesi olan Uğur Okulları, yurt dışı eğitim konusunda da öğrencilerini destekliyor. Öğrencilerin BAU Global çatısı altındaki üniversiteler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla BAU Global Eğitim Semineri düzenlendi. Dünyanın dört bir yanındaki öğrenci ve eğitimcileri buluşturan seminerde, Uğur Okulları öğrencileri ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Gürcistan ve Kıbrıs'ta bulunan üniversitelerdeki eğitim ayrıcalıkları hakkında bilgi aldı.

"YURT DIŞI AVANTAJLARI DEĞERLENDİRİLECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları öğrencilerinin BAU Global ailesinin bir üyesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Üniversitemizin yurt dışı avantajlarını değerlendirmek öğrencilerimizin geleceği için önemli. Her bir öğrencimizi ilgi alanına göre yönlendirmek istiyoruz. Yurt dışında eğitim almak isteyen bir öğrenci gideceği ülkeyi, okumak istediği bölümü bilinçli bir şekilde tercih etmeli. Eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine faydalı olmalı. Yeni dünyayı yeni öğrenciler inşa edecek."

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek de BAU Global ailesinin dünya genelinde yaklaşık 250 bin öğrencisi bulunduğunu bildirdi. Avrupa'nın en büyük eğitim kurumlarından biri olmanın gurunu yaşadıklarının aktaran Çiçek, "Dünyanın neresine giderseniz gidin Uğur mezunu ya da BAU Global ailesinin bir üyesiyle karşılaşmanız mümkün. Network ağımız çok geniş. Öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine odaklandığımız bu noktada, network ağımızı doğru planlayabilmek ve fırsatlarından yararlanabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin 3 kıtaya yayılan 9 üniversitede eğitim ayrıcalıkları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı


 

Yurt dışındaki eğitim imkanları Global Eğitim Semineri'nde masaya yatırıldı

Yurt dışındaki eğitim imkanları Global Eğitim Semineri'nde masaya yatırıldı

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