Yurt dışından 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm dünyayı ablukası altına alan koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulmuş olduğu yedi ülkeden 2 bin 721 öğrencinin Türkiye'ye getirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.