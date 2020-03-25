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  3. Yurt dışından 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi

Yurt dışından 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm dünyayı ablukası altına alan koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulmuş olduğu yedi ülkeden 2 bin 721 öğrencinin Türkiye'ye getirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

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25 Mart 2020 Çarşamba 10:28

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