Yurt dışından 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm dünyayı ablukası altına alan koronavirüs sebebiyle uçuşların durdurulmuş olduğu yedi ülkeden 2 bin 721 öğrencinin Türkiye'ye getirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
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