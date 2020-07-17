Yurt dışından Doğu Karadeniz’e 21 bin 653 kişi göç etti

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yurt dışından göç eden kişi sayısı 21 bin 653, Doğu Karadeniz Bölgesinden yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 6 bin 87 oldu.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün derlediği bilgilere göre, 2019 yılında yurt dışından Türkiye'ye 677 bin 42 kişi göç ederken Türkiye'den yurt dışına 330 bin 289 kişi göç etti. Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ise yurtdışından göç eden kişi sayısı 21 bin 653, Doğu Karadeniz Bölgesinden yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 6 bin 87 oldu.

Gümüşhane'ye yurt dışından 11 bin 95 kişi göç etti

İl bazında ise yurt dışından Gümüşhane'ye 11 bin 95, Trabzon'a 5 bin 430, Ordu'ya 2 bin 429, Giresun'a bin 788, Rize'ye 638 ve Artvin'e 273 kişi göç ederken Ordu'dan bin 994, Trabzon'dan bin 962, Giresun'dan bin 71, Gümüşhane'den 591, Rize'den 269 ve Artvin'den 200 kişi yurt dışına göç etti. Bu rakamlar dikkate alındığında Doğu Karadeniz'e gelen yurt dışı göçün yüzde 51,2'si Gümüşhane'ye geldi.

Trabzon'a gelen yurt dışı göçün yüzde 76,4'ü yabancı uyruklu

Vatandaşlığa göre yurt dışından gelen göç verileri incelendiğinde Türkiye'ye gelen yurt dışı göçün yüzde 85,4'ü yabancı uyruklu kişilerden oluştuğu belirtilerek bu oran Trabzon'da yüzde 76,4, Artvin'de yüzde 69,2, Ordu'da yüzde 64,4, Rize'de yüzde 62,7, Giresun'da yüzde 60,2 ve Gümüşhane'de yüzde 2,5 oldu.

Öte yandan yurt dışı göçünün toplam nüfusuna oranı en fazla olan İl Gümüşhane oldu

Yurtdışından alınan göçün toplam nüfusa oranı Türkiye'de yüzde 0,8 olurken Gümüşhane'de yüzde 6,7, Trabzon'da yüzde 0,7, Giresun'da yüzde 0,4, Ordu'da yüzde 0,3, Rize ve Artvin'de yüzde 0,2 oldu. Gümüşhane, yüzde 3,6 ile 2. olan Yalova'nın önünde yüzde 6,7 oran ile bu alanda ilk sırada yer aldı.

Kaynak: İHA