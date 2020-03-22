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  3. Yurt dışından gelen 62 öğrenci Tekirdağ'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Yurt dışından gelen 62 öğrenci Tekirdağ'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler uçakla İstanbul'a geldi.Öğrencilerden 62'si dezenfekte edilmiş otobüslerle Tekirdağ Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğüne getirildi.Sağlık kontrolünden...

Yurt dışından gelen 62 öğrenci Tekirdağ'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler uçakla İstanbul'a geldi.

Öğrencilerden 62'si dezenfekte edilmiş otobüslerle Tekirdağ Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğüne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, daha sonra odalarına yerleştirildi.

Türkiye'ye gelen öğrencilerin 175'i sabaha karşı dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'ne getirilmiş ve odalarına yerleştirilmişti.



Kaynak: AA




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