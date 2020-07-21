Yurt dışından gelen yatlara ilişkin açıklama

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, "Yurt dışından gelen tüm yatlara belirtilen önlemler alınarak Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince SİB sistemi üzerinden elektronik olarak sağlık onayı verilecektir" denildi.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, "Ülkemizde Covid-19 salgınına yönelik olarak mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda salgının etkisi azaltılarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Bu çerçevede yurt dışından gelen yatların sağlık işlemlerinin salgın öncesinde olduğu gibi yine SİB sistemi üzerinden elektronik olarak yapılması, uygulamasına 09.07.2020 tarihinden itibaren tekrar başlanılmasına karar verilmiştir. Bu tarihten itibaren, daha önce SİB sistemi üzerinden otomatik onay verilen 50 net ton ve altı yatlar da dâhil olmak üzere, yurt dışından gelen tüm yatlara belirtilen önlemler alınarak Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince SİB sistemi üzerinden elektronik olarak sağlık onayı verilecektir" denildi.

Yapılan açıklamanın devamında, "Bu amaçla; İçişleri Bakanlığının 17.07.2020 tarih ve E.11702 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 20.07.2020 günü saat 10.00'da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Bu çerçevede ilimize yat ile gelen kişilerin ateş taramaları ve semptom kontrollerine dair bilgiler ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince alınması, sağlık riski taşımayan yatlara SİB sistemi üzerinden elektronik olarak yurda giriş izni verilmesi, yat ile gelen kişilerin "yolcu bilgi formu'nu tam olarak (kişi bilgileri, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgileri) doldurulup istenmesi ve yolculara Covid-19 bilgilendirme notu (Ek-1) verilmesi, bu formlar ilgili İl Sağlık Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince bir ay süreyle saklanması, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberine göre Covid-19 semptomu tespit edilen kişiler ise olası vaka algoritmasına göre yönetilerek hastaneye sevk edilmesi, yatın girişine gerekli sağlık kontrol önlemleri alındıktan sonra izin verilmesi, ayrıca yatların sağlık işlemleri ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütülmesi, İl Pandemi Kurulunca alınacak ilave kararlara uyulması, işbu kararlar oy birliği ile alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA