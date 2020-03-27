Yurt dışından gelenler Düzce’de yurtlara yerleştiriliyor

Yurt dışından gelen öğrenciler ve vatandaşlar Düzce'de yurtlara yerleştiriliyor.

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenci ve siviller, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemler kapsamında Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştiriliyor. İstanbul'a havalimanına gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen kişiler polis eşliğindeki Düzce'ye gönderildi. Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilenler önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alınıyor. Yurt dışından gelen bir öğrenci ile karı koca Yurda yerleştirildi. Gün içerisinde 42 kişinin daha gelmesi bekleniyor.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya da yurda geldi. Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Kaynak: İHA