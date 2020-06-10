Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?Bugün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası yurt dışından gelen kişiler için karantina uygulaması olup olmayacağını merak eden birçok internet kullanıcısı konuya ilişkin internette arama yapıyor.. Peki Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

YURT DIŞINDAN GELENLER KARANTİNAYA ALINACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yurt dışından gelenlerin sağlık taramasını yapmak istiyoruz. Ateş var ise hastanede tedavisini planlıyor olacağız. 90 ülkeyi başta belirledik sonra 60 ülke daha dahil olacak. Bulaştırılıcığın durumunu bilmek istiyoruz, test yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA''NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Koca'nın açıklamalarında satır başları:

Sizleri sağlık dileklerimle selamlıyorum. Haftalar boyunca kendilerini salgından korumaya çalışan büyüklerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı, insanlarımızı selamlıyorum.

Hekimlerimize hemşirelerimize bütün sağlık personelimize özverili hizmet için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

Bizlerle gece gündüz mesai yapan bakanlık görevlilerimize sevgi ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum. il sağlık müdürlüklerimizi, filyasyon ekibimizi gelinen nokta için kutluyorum.

Devletimiz salgınla mücadelenin kahramanlarına gerekli imkanları sağladı. Cumhurbaşkanımızın şahsında devletimizin kurumları ve kabinemizin değerli üyelerine saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Son derece önemli bir nokta var. Sizlere teşekkürlerim tam bir zaferle sona ermiş, mutlak surette kazanılmış bir mücadelenin teşekkürü değil. Neticesi kuvvetle öngörülen bir savaşta birbirimize güç veren teşekkürlerdir.

Koronavirüs sebebiyle ilgili kısıtları büyük oranda kaldırdı. Cumhurbaşkanımız önlemlerin, yeni durum kararları dünkü kabine toplantısı ardından açıkladı. Üzerinde durulan şart koronavirüsün kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, temizlik, sosyal mesafe ilkeleri içerisinde düzenlememiz şarttır.

65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10 ile akşam 8 arasında dışarı çıkabilecektir. Bu grubun evde kalmasının sebebi Kovid19'a karşı ciddi dezavantaja sahip olmalarıdır. Kısıtın neredeyse tümden kalkmış olmasının anlamı dezavantajın ortadan kalkması değildir.

65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7,5'a düştü. Hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır. Evde kalarak elde edilen bu sonuçar dışarıda tedbirlere tam uyumla sürdürülmelidir.

18 YAŞ ALTI GENÇLER

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararlarla 18 yaş altı kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Başta çocuklarımız olmak üzere hastalığı belirtisiz taşıyan, bulaştırıcılıkta potansiyeli olan gruptur. Vaka sayımızın, kayıplarımızın azalması gençlerimizin ve fadekar vatandaşlarımıza bağlıdır. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bu serbestliği hem bir hak hem hak edilmiş teşekkür olarak görürler umarım.

Sevgili gençler salgın döneminde genç olmak kabahat değildi. Belirti göstermeden virüsü taşıma potansiyeli taşımanız maalesef evlerde kaldınız. Güç de mesuliyet de artık sizde. Bu günlerin örnek genci maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir.

Kıymetli büyüklerim evde kaldığınız günler boyunca riskten uzak kaldınız. Şimdi serbestlik gelmiş olması riskin kalktığı anlamına gelmiyor. Günde 10 saat olan serbest zaman hakkınızı ihtiyatlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizden ricam evden geçen günleri riske atmamanız. Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin.

Bu sınavın finaline hazırlanmalıyız. Tedbirler konusunu layıkıyla uygulamakta her ne kadar bazı sorunlar yaşasak da iyi çalıştık. Şimdi hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı son derece iyi biliyoruz. Kontrollü sosyal hayata uyarak aktif mücadeleye geçtik. Ekonomik, sosyal, kültürel hayata katılarak işimize dönerek başladık. Koronavirüs maskesi ve koronavirüs riskine 1,5 metre mesafe tedbirden biri tek başına yeterli değildir. İki tedbir birlikte tam tedbirdir.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Bugünün vaka tablosunu vermek istiyorum. Bugünkü toplam vaka sayımız 922. Düne göre bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 17. Düne göre biraz daha düşüş sözkonusu. İyileşen vaka sayımız 2 bin 241, toplam test sayımız 26 bin 521. Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayımız 631. Bugün itibarıyle entübe edilen, cihaza bağlı olan hasta sayımız düne göre düşüş içinde 280.

"90 ÜLKEYİ BAŞTA BELİRLEDİK SONRA 60 ÜLKE DAHA DAHİL OLACAK"

Yurt dışından gelenlerin sağlık taramasını yapmak istiyoruz. Ateş var ise hastanede tedavisini planlıyor olacağız. 90 ülkeyi başta belirledik sonra 60 ülke daha dahil olacak. Bulaştırılıcığın durumunu bilmek istiyoruz, test yapmak istiyoruz.

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, TÜRKİYE'NİN YAKALADIĞI BAŞARIYI YENİ FARK EDİYOR"

65 yaş üstü kısıtlamalarından son derece fayda gördük. Türkiye'nin yakaladığı başarıyı DSÖ yeni yeni fark ediyor.

(Kovid-19 vaka sayıları) Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz.

Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu.

İstanbul-İzmir'de vaka sayısı azaldı, salgın daha kontrollü.

Ayrıntılar geliyor...