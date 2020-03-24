Yurt dışından gelenler Sakarya'da yurda yerleştirildi

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yurt dışından gelen 346 kişi ve 2 bebek yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

İngiltere'den uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen kişiler yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'na getirildi. 346 kişi ve 2 bebek, yurt girişinde sağlık taramasından geçirildikten sonra odalarına yerleştirildi. Yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurt dışından yeni gelecek olanlarla birlikte Sakarya'da karantina altına alınacak kişi sayısının bin 993 olduğu belirtildi. Yurt dışından gelecek olan kişiler Arifiye ilçesindeki Muhammed Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu ile Serdivan'da bulunan Rahime Sultan Öğrenci Yurdu, Sakarya Öğrenci Yurdu ve Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'nda 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA