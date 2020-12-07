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  3. Yurt genelinde 56 saatlik yasak sona erdi, sokaklar doldu taştı

Yurt genelinde 56 saatlik yasak sona erdi, sokaklar doldu taştı

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Saat 05.00'te biten uygulamanın ardından sokaklar dolup taştı.

Yurt genelinde 56 saatlik yasak sona erdi, sokaklar doldu taştı

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, yurt genelinde Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağpı, sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri tavsiyesi doğrultusunda alınan kısıtlama kararlarına yurt genelinde uyum gösterildi. Yasağa uymayan kişiler 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılırken vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, evlerine yürüme mesafesinde bulunan bakkal, manav, market, kasap ve kuruyemişçilere gitmesine izin verildi.

Yurt genelinde 56 saatlik yasak sona erdi, sokaklar doldu taştı

Üretimin aksamaması koşulu dahilinde uygulanan yasakta bazı meslek grupları yasaktan muaf tutulurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kısıtlamaya uyulduğu ve vatandaşların tedbirli davrandıkları belirtildi. 

Yurt genelinde 56 saatlik yasak sona erdi, sokaklar doldu taştı

Bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde 56 saatlik yasak sona erdi, sokaklar doldu taştı

Berna Akkaya
Editör


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