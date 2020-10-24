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  3. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek! İşte il il hava durumu...

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek! İşte il il hava durumu...

Son dakika hava durumu... Meteorolojinin tahminlerine göre bugün yurt genelinde hava güneşli olacak, yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları da yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bugün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede, "Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteorolojinin tahminlerine göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek! İşte il il hava durumu...Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek! İşte il il hava durumu...Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek! İşte il il hava durumu...Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek! İşte il il hava durumu...

24 EKİM 2020 CUMARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu.

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu

ORTA  VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Tayfun Altuntaş
Editör


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