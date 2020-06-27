Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerin 15.00'ı göstermesiyle birlikte sona erdi.Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu sebebiyle alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son buldu.

Alınan bilgilere göre bugün; 2.5 milyon üniversitesi öğrencisi YKS heyecanı yaşadı.Sınavın birinci oturumunun sona ermesinin ardından ,yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da 15.00 itibariyle kalktı.

Edinilen bilgilere göre sınava geç kalan adaylara polis ekiplerince yardım edildi.Sınav giriş belgesini ya da kimliğini evde unutan bir çok aday polis ekiplerinin de desteğiyle eksiklerini tamamlayarak sınava yetiştirildi