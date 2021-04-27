Yurt içinde gündemin sakin olduğu 27 Nisan Salı gününde dolar ve euro kuru bir önceki güne göre yeni güne düşüşle başladı. Piyasalar ise ABD Merkez Bankası Fed'in faiz tutanaklarını izleyecek.

1 DOLAR KAÇ TL? SERBEST PİYASA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru serbest piyasada 27 Nisan 2021 Salı günü açılışta 8,2770 TL'den alınıyor, 8,2790'den ise satılıyor. Euro kuru ise, 10,0020 TL'den alınıyor, 10,0040 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,3040 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı 10,0300 TL olarak kayıtlara geçti.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar kuru, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesi ve iki ülke arasında gerilime neden oldu. Bu nedenle kurlarda haftanın ilk gününde ciddi bir yükseliş meydana geldi. Ancak yeni güne kurlar az da olsa düşüşle başladı.

27 NİSAN 2021 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

27 Nisan 2021 Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıda görebilirsiniz. Saat 09.27 itibariyle alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI

ABD Doları 8,2759 8,2806

Avro 10,0025 10,0178

Sterlin 11,5083 11,5246

İsviçre Frangı 9,0491 9,0733

Japon Yeni 0,0768 0,0766

S. Arabistan Riyali 2,2011 2,2121

Norveç Kronu 0,9946 1,0006

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)