Yurt inşaatında çalışan işçi 10. kattan düştü

İzmir'in Bornova ilçesinde bir yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki genç, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 11.00 sıralarında Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içerisinde bulunan bir öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi. Elektrik işçisi olduğu öğrenilen Caner Mızrak (18), çalıştığı inşaatta bir anda dengesini kaybederek 10. kattan beton zemine düştü. Genç işçinin düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Caner Mızrak'a ilk müdahalesini yaptı, ardından yaralı genci ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Mızrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA