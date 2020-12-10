Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar ? KYK memur maaşları 2020-2021

Kredi ve Yurtlar Kurumuna yurt yönetim personeli alımları için başvurular başladı. Yayımlanan ilana göre KPSSP3 puan türünden alım yapılacak. Bu yıl yurt yönetim memurluğu kadrosuna yapılacak atama sayısı 500 olarak belirlendi. Peki, Yurt Yönetim Memuru görevleri nelerdir? 2020 yılında maaşı ve nöbet ücreti 2020'da ne kadardır? Yurt yönetim personeli tayin hakkı var mı? İşte detaylar...

YURT YÖNETİMİ MEMURU GÖREVLERİ

KYK kurumda yurt yönetim memurlarının görevleri şu şekildedir;

Öğrenci mevcut durumunu sistem üzerinden takip ve kontrol ederek izinsiz şekilde yurda giriş yapmayanlar hakkında gerekli kayıtları tutmak,

Öğrencilerin izin işlemleriyle ilgili kayıtları tutmak, idareye gerekli bildirimlerde bulunmak.

Yurt genelinde disiplini sağlamak ve disipline aykırı davranışlarda bulunanları önlemek.

Yurtlarda kalan öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel aktiviteler yapmalarına yardımcı olmak.

Öğrencilerin talep ve müracaatlarını değerlendirmek, yapılabilecek istekleri yerine getirmek.

Öğrenci katları, odalar ve diğer ortak kullanım alanlarını kontrol etmek.

Kurum mevzuatında belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yurt müdürlüklerinde 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir. Yurt yönetim personeli genel müdürlük tarafından belirlenen görevleri yürütür, personelin çalışma saatlerini ise ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapılan il müdürlükleri belirlemektedir. Yurt yönetim memurları normal çalışmanın yanı sıra nöbete kalmaktadır. Bayram ve hafta sonları da nöbet sırası gelen personel nöbet süresi boyunca görevinin başında bulunmak zorundadır.

KYK MEMUR MAAŞLARI 2020 NE KADAR?

KYK Yurt Yönetim Memurlarının 2020 yılı için maaşları 3.450 TL'dir. KYK yurt yönetim memurları maaşlarının yanı sıra nöbet ücreti de alırlar, nöbet parası en fazla 90 saat üzerinden verilmektedir. Yeni yılın bütçe kanununda fazla çalışma ücreti saat başına 2,26 TL olarak belirlenmiştir. Beşinci toplu sözleşme kararına göre KYK personeli saat başı bu rakamın üç katı yani 6,78 TL nöbet ücreti kazanmaktadır. 90 saatlik nöbet ücretinin karşılığı brüt 610,2 TL iken net olarak 518,7 TL’dir. Personelin kalacak yeri ve yemekleri, ilgili yurt yönetimi tarafından karşılanmaktadır.

KYK YURT YÖNETİM PERSONEL ÜCRETLERİ 2020 NE KADAR ?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde "Normal mesai saatleri dışında verilen hizmet" başlıklı 36 ncı maddesine göre "(1) Yurtlarda, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre özel ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve gece hizmeti, hizmetin devamıdır." hükmüne yer verilmiş ve bu hükme dayanılarak Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı düzenlenmiştir. Bu talimatta özel hizmetin normal günlerde mesai bitiminden 24.00'e kadar (17:00-24:00), hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde mesai başlangıcından 24.00'e kadar (08:00-24:00), yarım çalışılan günlerde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğu düzenlenmiştir. Özel ve gece hizmetlerine katılan yurt yönetim memuru nöbet ücretleri 2020 yılı için şu şekilde belirlenmiştir:

KYK Yurt Yönetim Memuru 50 saatlik nöbetin net ücreti 288,16 TL

KYK Yurt Yönetim Memuru 60 saatlik nöbetin net ücreti 345,8 TL

KYK Yurt Yönetim Memuru 70 saatlik nöbetin ücreti 403,43 TL

KYK Yurt Yönetim Memuru 80 saatlik nöbetin net ücreti 461,06 TL

KYK Yurt Yönetim Memuru 90 saatlik nöbetin net ücreti 518,7 TL

KYK personel alımı 2020 ne zaman? KYK yurt yönetim memuru alımı şartları neler?

YURT YÖNETİM PERSONELLERİNİN TAYİNLERİ VAR MI, NASIL YAPILIR?

KYK Yurt Yönetim personelleri bir sene sonunda becayiş yapma hakkını elde edebilirken, üç sene sonunda da tayin isteme hakkına sahip olurlar. Yurt yönetim memurlarının eşleri özel sektörde sigortalı olarak çalışsalar dahi, eşlerinin bulunduğu illere tayin hakkı verilmemektedir.