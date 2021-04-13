Yurtdışındaki öğretmenlere ölçme değerlendirme eğitimi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yurt dışında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini ve sınıf içi uygulamaları desteklemek amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu.

Yurt dışında yaşayan Türklerin ülkemiz ile olan kültürel bağlarının korunması amacıyla görevlendirilen öğretmenlere yönelik ölçme değerlendirme eğitimi yapıldı. Bu kapsamda ilk kez yapılan program Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli ölçme değerlendirme uzmanları tarafından gerçekleştirildi.

TAM 31 ÜLKEDE...

Bakan Selçuk, “Eğitimler; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, İran, İsviçre, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Lübnan, Moldova, Özbekistan, Romanya, Suudi Arabistan, Sudan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan ve Yunanistan’da görevli toplam bin 644 öğretmenimizi kapsayacak şekilde tasarlandı” açıklamasında bulundu.

Söz konusu eğitimler 31 ülkenin saat farkları da dikkate alınarak, iki farklı grup olacak biçimde dört farklı gün ve saatte uygulandı.