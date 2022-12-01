Yurtdışından getirdiği saatleri "müze iş yeri" haline getirdi

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ali Nurlu, çocukluk zamanından gelen antika saat merakını hizmete açtığı bir iş yerinde sergiliyor. Yurtdışından getirdiği saatleri "müze iş yeri" haline getirdiği dükkanında sergiliyor.

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Yurtdışından getirdiği saatleri "müze iş yeri" haline getirdi

Kahramanmaraş'ta bir kişi merakının peşinden giderek yıllara meydan okuyan 100'e yakın antika saati iş yerinde sergiliyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ali Nurlu, çocukluk zamanından gelen antika saat merakını hizmete açtığı bir iş yerinde sergiliyor. Yurtdışından getirdiği saatleri "müze iş yeri" haline getirdiği dükkanında sergileyen Nurlu, ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri adeta zamanda yolculuğa çıkartıyor. Mekanı "müze iş yeri" konumuna getiren Nurlu'nun saat koleksiyonunda 100 yılı aşan geçmişe sahip duvar saatleri yer alıyor. Geçmişin geleceğe aktarıldığı antika saat dükkanına gelenler hem geçmişte yaygın olarak kullanılan ancak günümüzde unutulan eşyalarla anılarını tazelerken hem de kentin turizmine de katkı sunmayı hedefliyor.

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ZİYARETE GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ ADETA ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKARTIYOR

Antika saat merakının küçük yaşlarda başladığını belirten Ali Nurlu, "Kahramanmaraş ve çevre vilayetleri için antika saat olarak el yapımı yurtdışı saatleri burada sergiliyoruz. Buradaki tüm ürünlerin hemen hemen hepsi yurtdışından getirilerek, bir ticari amaç gütmeden insanlara antika saat dükkanı olarak sergi yapıyoruz" dedi.

Müze iş yeri haline getirdiği alanı ziyaret edenlerin memnun kalarak gittiklerini belirten Nurlu, "İnsanlar buraya geldikten sonra başka bir dünyaya girdik diyorlar. Burasının farklı ve enteresan bir yer olduğunu dile getiriyorlar. Burada görmedikleri saatleri görüyorlar" diye konuştu.

İŞ YERİNDE 100'E YAKIN ANTİKA SAAT VAR

İş yerinde 100'e yakın antika saat olduğuna dikkat çeken Nurlu, "İnsanlar mekanik saatlere elle kurulan saatlere ilgi gösteriyorlar. Zaten otomatik saatlerinden birçok insan bıkmış. Aynı zamanda görselliğe bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

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