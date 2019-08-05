Yurtiçi üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 0.99 düştü, yıllık artış yüzde 21.66 (2)

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Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.99 düşerken, yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 25'den, yüzde 21.66 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7.02 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 32.34 yükseldi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri;

- madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.43,

- imalat sanayi sektöründe yüzde 0.84,

- elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 3.36,

- su temini sektöründe yüzde 0.67 düşüş görüldü.

Geçen aya göre en fazla düşüş; yüzde 12.73 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3.36 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı ve yüzde 3.30 ile ana metallerde görüldü. Buna karşılık mobilya yüzde 1.57, içecekler yüzde 1.52 ve kömür ve linyit yüzde 1.02 ile geçen aya göre en fazla artan alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Temmuz ayında aylık en fazla düşüş enerjide gerçekleşti. (Grafik&Tablo)

DHA