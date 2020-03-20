İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yurtlarda karantinada bulunan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışladı

Yurtlarda karantinada bulunan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışladı

Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Yurtlarda karantinada bulunan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışladı

Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Korona virüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlar kısıtlamış ve bu ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan vatandaşlar Türk Hava Yollarına ait uçaklarla İstanbul'a getirilerek Güngören Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve Florya'da bulunan Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. Yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak bir dakika boyunca aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT