Yurtta hava durumu 19 Ocak 2019

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile birlikte Kıyı Ege, İstanbul, Yalova, Bursa, Manisa ve Antalya çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarlı havanın ise yurt genelinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre İstanbul'un az bulutlu olması tahmin edilirken sıcaklığın 12 dereceyi görmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Ankara 5°C Parçalı ve az bulutlu

İzmir 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Bursa 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Adana 14°C Parçalı bulutlu

Antalya 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 10°C Parçalı ve az bulutluTrabzon 10°C Parçalı ve az bulutlu

Erzurum -5°C Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır 7°C Parçalı ve az bulutlu