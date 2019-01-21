Yurtta hava durumu 21 Ocak 2019
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Samsun ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre yurdun Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Samsun ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor, Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Sıcaklığın yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İSTANBUL 12°C Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu
ANKARA 5°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BURSA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
IZMIR 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA 14°C Parçalı bulutlu
ANTALYA 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN 14°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ERZURUM -10°C Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR 7°C Parçalı ve az bulutlu
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