Yurtta hava durumu 21 Ocak 2019

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre yurdun Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Samsun ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor, Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İSTANBUL 12°C Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

ANKARA 5°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BURSA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

IZMIR 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA 14°C Parçalı bulutlu

ANTALYA 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 14°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ERZURUM -10°C Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR 7°C Parçalı ve az bulutlu