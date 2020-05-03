Yurtta karantinada olan vatandaşa doğum günü sürprizi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta karantina altında tutulanlar arasında yer alan Musa Arzuman'a (38) görevliler doğum günü sürprizi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, karantina dönemini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsünde geçiriyor. Her türlü imkanın sunulduğu yurtta, Almanya'dan gelen ve karantina sürecini geçiren Musa Arzuman için doğum günü sürprizi hazırlandı. Özel kıyafetli bir yurt görevlisi, "İyi ki doğdun, mutlu yıllar" tezahüratları eşliğinde üzerinde mumlar yanan pastayı 38 yaşına giren Arzuman'ın odasının önüne götürdü. Bu sırada karantinadaki bazı vatandaşlar da odalarının kapılarından alkışlarla bu ana eşlik etti. Üzerinde "İyi ki doğdun Musa, karantinada 11'inci gün" yazan doğum günü pastası, yurtta karantina altındaki vatandaşlara ikram edildi.

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Kaynak: DHA