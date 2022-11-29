Yurtta kavga! Üniversite öğrencisinin kulağı kesildi

Erzincan'da iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada aldığı kesici darbe sonucu kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı.

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Yurtta kavga! Üniversite öğrencisinin kulağı kesildi

Erzincan'da yurdun odasında iki üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada kulağı kesilen öğrenci hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün gece saatlerinde Erzincan merkez Ulalar'da bulunan erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yurt odasında iki öğrenci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üniversite öğrencisi R.K.(21) kulağına aldığı kesi darbesiyle yaralandı. R.K., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. R.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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