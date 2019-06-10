Yürüyen Köşk'e bayram tatili ilgisi

YALOVA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için raylarla bulunduğu yerden taşınan Yalova'daki "Yürüyen Köşk"ü Ramazan Bayramı tatilinde bir haftada 2 bin 481 kişi ziyaret etti.

Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, aynı anda 7-8 kişinin gezebildiği Yürüyen Köşk'ün yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 7 gün hizmet veren köşk 2 bin 481 kişiyi ağırladı. 7 günde, adı köşk olan ama az kişinin aynı anda ziyaret edebildiği köşkü ziyarete gelen her bir bireye teşekkür ederim. Onlar bizim için turizm elçisidir. Yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini artan ziyaretçilerimizle her geçen gün fazlasıyla almak bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

- Yürüyen Köşk

Atatürk, ilk kez 1927'de geldiği Yalova'da önceleri satın aldığı Baltacı Çiftliği'ndeki çadırda kaldı. Kenti çok seven Atatürk, 1929 yılının ağustos ayında Ertuğrul Yatı ile Bursa'ya giderken dikkatini Yalova İskelesi yakınında bulunan Millet Çiftliği'ndeki büyük bir çınar ağacı çekti.

Çınarın görüntüsünden etkilenen Atatürk'ün isteğiyle yat durduruldu ve karaya çıkıldı. Çınarın gölgesinde bir süre dinlenen Atatürk, ağacın yakınına köşk yapılması emri verdi. Bunun üzerine 21 Ağustos 1929'da inşasına başlanan köşk, 22 gün sonra 12 Eylül'de tamamlandı.

Atatürk, 1930 yazında köşke gittiğinde çalışanlar, "yandaki çınar ağacının dalının binanın çatısına vurduğunu, çatı ve duvara zarar verdiğini" söyleyerek, çınarın köşke doğru uzanan dalını kesmek için izin istedi. Atatürk ise çınar ağacının dalının kesilmesi yerine, binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını istedi. Bunun üzerine köşk, temelinden yaklaşık 5 metre kaydırıldı.



Kaynak: AA