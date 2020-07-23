Yürüyen merdivende şaşırtan hırsızlık! Cüzdanını düşürüp adamın parasını çaldılar

Esenler Otogar Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenden çıkan bir kişinin önünde ve arkasında duran kişiler tarafından parası çalındı. Olayı sonradan fark edip durumu polise bildiren yaşlı adam sayesinde 2 hırsız kıskıvrak yakalanıp sorgu işlemlerinin ardından tutuklandı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.