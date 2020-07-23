Yürüyen merdivende şaşırtan hırsızlık! Cüzdanını düşürüp adamın parasını çaldılar
Esenler Otogar Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenden çıkan bir kişinin önünde ve arkasında duran kişiler tarafından parası çalındı. Olayı sonradan fark edip durumu polise bildiren yaşlı adam sayesinde 2 hırsız kıskıvrak yakalanıp sorgu işlemlerinin ardından tutuklandı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
Esenler 15 Temmuz Otogarı Metro istasyonu içerisinde saat 20.40 sıralarında meydana gelen olayda iki hırsız cüzdanını düşürme bahanesiyle yaşlı adamın parasını çaldı. Yaşanılan durumu sonradan fark eden adam, polise giderek şikayetçi oldu. Bakılan güvenlik kameralarının ardından yaşlı adamı soyan iki hırsız yakalanarak tutuklandı. O anlarda kameralara saniye saniye yansıdı.
Kuyruklu yıldızın uzaydaki görüntüsü görenlerin gözlerini kamaştırdı!
İstanbul Boğazı’ndaki yat partisinde koronavirüs hiçe sayıldı!
Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 araç hurdaya döndü
Kayıp olan Damla Horoz'dan ''Beni merak etmeyin'' videosu yayınlandı!
23 Temmuz 2020 Perşembe 11:10
Benzer Videolar