Yürüyüş şampiyonasında 2 birincilik

Ukrayna'nın Ivano-Frankivsk kentinde yapılan yürüyüş müsabakalarında Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk, birinci oldu.

Ukrayna'nın batısındaki Ivano-Frankivsk kentinde yapılan Ukrayna 50 km Şampiyonası ve Uluslararası Yürüyüş Yarışması'nda Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk en iyi derecelerini geliştirerek podyuma çıktı.

20 kilometre erkekler yarışında Şahin Şenoduncu, en iyi derecesini 1 saat 23 dakikanın altına indirdiği yarışta finişe 1:22:50'e ulaşarak birinci oldu.

Başarısında antrenörü Tatiana Sibileva'nın da büyük payı olduğunu söyleyen Şahin Şenoduncu, kariyerinin en iyi performansını 50 saniye geliştirirken, Ukraynalı Sergiy Svitlicny'nin üç saniye önünde ipi göğüsledi.

Aynı yarışta mücadele veren 20 yaşındaki Abdülselam İmuk ise 1:23:53'lük dereceyle finişe ulaştı. U23 sıralamasında ikinci olan İmuk, daha önceki en iyi derecesinden 41 saniye daha iyi yürüyerek PB yaptı.

Yarışmaların ilk günündeki 50 kilometre erkekler yarışına katılan Mert Atlı ise finişe ulaşamadı. Olimpiyat barajı kovalayan milli atlet Atlı, 35 kilometreye 2:54:44'te ulaştı ama sonrasında müsabakaya devam edemedi.

Kaynak: İHA