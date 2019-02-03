Yürüyüş ve bisiklet yolları için çalışmalar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü kıyılarına ulaşacak yeni yürüyüş ve bisiklet yollarının ilk etabında çalışmalar başladı.

Yazlık Kavşağı'ndan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi istikametinde gerçekleştirilen çalışmaların ilk etabının Mithatpaşa Vagon Park'a kadar ulaşacağını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, 10 kilometrelik güzergahı hızla tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacaklarını dile getirdi.

Recep Karamehmetoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız projenin müjdesini paylaşmış, ilk etap ihalemizi tamamlamıştık. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile Mithatpaşa Vagon Park arasını kapsayan etabımız için Yazlık Kavşağı'ndan Yenikent istikametine çalışmalarımızı başlattık. Hem bisiklet kullanımı hem de hemşehrilerimizin çeşitli aktiviteler ile spor yapma imkanı bulacağı çalışmamız ile Çark Deresi kenarında yeni bir yaşam alanını hayata geçirmiş olacağız. Şehrimiz bisiklet yolu ağını da 18 kilometreden 39 kilometreye çıkaracağız. İnşallah ilk etap çalışmalarımızı hızla tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA