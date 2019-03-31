Yürüyüş yaparken çay kıyısına düşüp yaralandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yürüyüş yaparken 3 metreden su bulunmayan çay kıyısına düşen Yusuf Kaya (25), hafif yaralandı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Söke Çayı kenarından ilçe merkezine doğru yürüyen Yusuf Kaya, bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 3 metreden su bulunmayan çay kıyısına düşen Kaya, hafif yaralandı. Yusuf Kaya'nın yardım çağrısını duyan çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, merdiven ve halat yardımıyla Kaya'yı kurtardı. Yaralı Yusuf Kaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA